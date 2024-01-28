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Трасса М12 в Татарстане вновь стала платной
Трасса М12 «Восток» в Татарстане полностью освобождена от снега, в связи с чем возобновляется режим платности, сообщают в «Автодоре».
«С 00.01 29 января на участке 684 — 836 км возобновляется режим платности с учетом полной ликвидации последствий на проезжей части и обочинах», – указано в сообщении.
Всех водителей просят ориентироваться на реальные дорожные условия, соблюдать ПДД, а также избегать резких маневров.
Напомним, оплата за проезд по этому участку не взималась до момента полного приведения трассы к нормам скоростной магистрали.
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