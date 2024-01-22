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На одном из участков трассы М12 в Татарстане возобновили движение
На участке трассы М12 «Восток» в Татарстане с 766 по 836 км (от пересечения с Р241 до Шали) возобновлено движение в обе стороны. Об этом информирует «Автодор».
«Действует ограничение скорости — 70 км/ч», – отметили в компании.
В свою очередь на участке с 684 по 766 км продолжается освобождение трассы от снега. Дорожники ждут прибытия специальной техники для расчистки двухметровых сугробов, которые с приходом морозов превратились в ледяные глыбы.
Оплата за проезд не будет взиматься до момента полного приведения дороги к требованиям скоростной магистрали, указали в «Автодоре».
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