На одном из участков трассы М12 в Татарстане возобновили движение

На участке трассы М12 «Восток» в Татарстане с 766 по 836 км (от пересечения с Р241 до Шали) возобновлено движение в обе стороны. Об этом информирует «Автодор».

«Действует ограничение скорости — 70 км/ч», – отметили в компании.

В свою очередь на участке с 684 по 766 км продолжается освобождение трассы от снега. Дорожники ждут прибытия специальной техники для расчистки двухметровых сугробов, которые с приходом морозов превратились в ледяные глыбы.

Оплата за проезд не будет взиматься до момента полного приведения дороги к требованиям скоростной магистрали, указали в «Автодоре».