Проблемы, возникшие в Великобритании после отказа от энергоресурсов из России, не решить за полгода. Поэтому энергетический кризис в стране продлится несколько лет и потребует решительных мер от Правительства. Об этом заявила один из претендентов на должность Премьера Соединенного королевства — глава МИД Британии Лиз Трасс.

«Если люди думают, что проблема будет решена в течение полугода, то они неправы. Это долгосрочная проблема», — цитирует ее ТАСС.

На встрече с членами Консервативной партии в Норидже она заверила, что готова оживить британскую экономику, если ее изберут Премьером. Для этого она намерена снизить налоги и создать более благоприятную среду для бизнеса.

Трасс заявила, что сейчас в стране необходимо возобновить разработку новых месторождений в Северном море, а также ускорить темпы строительства АЭС и переход на возобновляемые источники энергии.

Ранее Президент России Владимир Путин отметил, что все проблемы с поставками российских нефти и газа связаны с санкциями против РФ. По его мнению, Европа, собственноручно перекрыв поставки, лишь «ищет виноватых».

Однако в The Spectator предположили, что Великобритания нарушает свои же санкции, закупая российскую нефть через третьи страны.