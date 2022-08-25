СМИ: Великобритания тайно обходит свои же санкции против российской нефти

Великобритания обходит свои же ограничения, вероятно, закупая российскую нефть через третьи страны. Таким мнением после анализа обстановки на нефтяном рынке поделился в статье для The Spectator Росс Кларк. Об этом сообщают «Известия».

Он отметил, что в июне Великобритания действительно не закупала нефть из России. Однако поставки осуществлялись из Бельгии, которая не имеет собственных месторождений, а лишь перерабатывает готовый продукт. Таким образом, Британия обходит собственные запреты на покупку нефти из РФ.

Ранее Президент России Владимир Путин отметил, что все проблемы с поставками российских нефти и газа связаны с санкциями против РФ. По его мнению, Европа, собственноручно перекрыв поставки, лишь «ищет виноватых».