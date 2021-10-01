Песков не видит нарушений в прекращении поставок российского газа в Венгрию через Украину

Прекращение транзита газа в Венгрию через Украину не нарушает никаких обязательств России по поставкам, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Российская Федерация продолжает выполнять все свои обязательства, предусмотренные действующими контрактами», — цитирует его РИА Новости.

27 сентября российская компания «Газпром» подписала с Венгрией два контракта на поставки 4,5 млрд куб. метров газа в год в течение последующих 15 лет. Около 3,5 млрд куб. метров газа в год будут поступать через Сербию (из «Турецкого потока») и 1 млрд — через Австрию.