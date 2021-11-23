Транспортники Челнов получили более 150 гаджетов для проверки QR-кодов

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Транспортные предприятия Набережных Челнов — «Электротранспорт» и «Пассажирские перевозки» — получили 153 смартфона для проверок QR-кодов. Из них основную долю используют трамвайщики, 10 находятся в распоряжении автобусного предприятия, пишут «Челнинские известия».

Директор ООО «Пассажирские перевозки» Николай Тятюшкин рассказал, что цифровая техника вся новая, но качества не очень высокого — когда пассажиры предъявляют небольшие изображения QR-кодов, на считывание уходит до трех минут. «Наши сотрудники пытаются увеличить изображение, чтобы не задерживать движение транспорта или в конечном счете используют свой смартфон», — рассказал он.

Тятюшкин также пояснил, что 10 гаджетов для проверок в автобусах достаточно, поскольку кондукторов нет, а водители не участвуют в процессе. В контрольно-ревизионные бригады включены представители семи колонн ООО «Пассажирские перевозки».

Директор предприятия поделился наблюдениями: он отметил, что основная часть челнинцев добросовестно соблюдет требования проезда в общественном транспорте, пожилые люди предъявляли распечатанный QR-код.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что у непривитых жителей Набережных Челнов заблокировано более 23 тыс. транспортных карт.