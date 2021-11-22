У непривитых жителей Набережных Челнов заблокировано более 23 тыс. транспортных карт

У жителей Набережных Челнов старшего возраста, не имеющих QR-кодов, заблокировано 23 тыс. электронных карт с льготным транспортным приложением. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Действие карт возобновится после поступления сведений о получении QR-кода. Для того, чтобы действие карты возобновилось, необходимо вакцинироваться или получить медотвод. Данные сведения формируются автоматически, поэтому после поступления соответствующих сведений карта разблокируется.

Тем гражданам, которые уже пополнили карты за декабрь, но при этом не имеют QR-код, действие их льготной карты будет продлено после снятия ограничений без дополнительного пополнения, то есть денежные средства не сгорят.

Сегодня в Набережных Челнах, как и во всей республике, начались проверки QR-кодов в общественном транспорте. В больших автобусах проверяющие наличие сертификата о вакцинации заходят в салон, в автобусах малой вместимости контролеры проверяют QR-коды при выходе пассажиров.

«Также проводится разъяснительная работа об обязательной вакцинации, рекомендуют также надевать маски. К сожалению, случаи, когда при себе у пассажиров не оказываются QR-коды, есть. В дальнейшем будет проверка сотрудниками полиции, поэтому рекомендуем, чтобы сертификат о вакцинации был», — сообщил начальник отдела транспорта и связи Максим Парамонов.