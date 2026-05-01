Транспортная прокуратура проводит проверку после гибели ребенка в Васильево
Татарская транспортная прокуратура проводит проверку после гибели ребенка вблизи железнодорожных путей в Васильево.
Ранее «Татар-информ» писал, что подросток из Васильево погиб от удара током, когда, возвращаясь с рыбалки, при переходе железной дороги зацепил удочкой контактные провода.
В настоящий момент транспортная прокуратура проверяет соблюдение правил безопасности на железной дороге, где погиб ребенок.
«При наличии оснований будут приняты меры реагирования», – отметили в ведомстве.