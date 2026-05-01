news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 1 мая 2026 12:37

Транспортная прокуратура проводит проверку после гибели ребенка в Васильево

Читайте нас в
Телеграм

Татарская транспортная прокуратура проводит проверку после гибели ребенка вблизи железнодорожных путей в Васильево.

Ранее «Татар-информ» писал, что подросток из Васильево погиб от удара током, когда, возвращаясь с рыбалки, при переходе железной дороги зацепил удочкой контактные провода.

В настоящий момент транспортная прокуратура проверяет соблюдение правил безопасности на железной дороге, где погиб ребенок.

«При наличии оснований будут приняты меры реагирования», – отметили в ведомстве.

#Татарская транспортная прокуратура #проверка #железная дорога
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
