Происшествия 1 мая 2026 12:06

В Васильево ребенок погиб, получив удар током 27,5 тыс. вольт

Как сообщил в соцсетях мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев, трое ребят пошли на рыбалку. В какой-то момент они переходили железнодорожные пути и один из них зацепил удочкой контактные провода, напряжение в которых достигает 27,5 тыс. вольт. От удара током ребенок погиб на месте.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Муниципалитетом семье погибшего мальчика будет оказана вся необходимая поддержка», – сказал Михаил Афанасьев.

#Васильево #зеленодольск #Погиб ребёнок
