Транспортная прокуратура начала проверку после падения летательного аппарата в Татарстане

Татарская транспортная прокуратура начала проверку после падения гражданского летательного аппарата в казанском садовом товариществе «Дубки». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным ведомства, вблизи Казани после взлета с аэродрома в одном километре от посадочной полосы произошло падение беспилотного летательного аппарата.

«Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов, при наличии оснований примет меры реагирования», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее руководитель пресс-службы Раиса Республики Татарстан Лилия Галимова сообщила, что во время учебного полета аппарат потерял управление и упал на дачный участок в СНТ «Дубки». В результате никто не пострадал.

Как рассказали в администрации Советского района Казани, место происшествия оцепили, работают оперативные службы. Пожар ликвидирован.