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Происшествия 8 июля 2025 10:43

В садовом товариществе в Казани упал гражданский летательный аппарат

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В Казани на дачный участок в СНТ «Дубки» упал гражданский летательный аппарат. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса Республики Татарстан Лилия Галимова.

«Сегодня в Татарстане в 9:10 утра в результате испытания гражданского летательного аппарата произошла внештатная ситуация. В ходе учебного полета аппарат потерял управление и упал на дачный участок в СНТ “Дубки„», – говорится в заявлении.

По данным оперативных служб, в результате происшествия никто не пострадал. Возгорание ликвидировано.

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