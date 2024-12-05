Транспорт, экономика и медиа: почему Минск и Казань стали городами-побратимами

Ильсур Метшин с Владимиром Кухаревым подписали соглашение об установлении побратимских отношений и сотрудничества столиц Татарстана и Белоруссии

Фото: исполком Минска

Казань и Минск официально стали городами-побратимами. Что стоит за подписанием соглашения о сотрудничестве столиц Татарстана и Белоруссии и как стороны пришли к этому – в материале «Татар-информа».

Что известно о соглашении городов-побратимов

Татарстан и Казань продолжают пожинать плоды роста международного влияния, который стал возможен в этом году после проведения в городе «Игр будущего», KazanForum, Игр стран БРИКС и, конечно же, саммита стран БРИКС.

Сегодня в Белоруссии мэр Казани Ильсур Метшин подписал с председателем исполкома Минска Владимиром Кухаревым соглашение об установлении побратимских отношений и сотрудничества столиц Татарстана и Белоруссии.

В рамках соглашения планируется обмениваться опытом и знаниями в областях экономики, городского планирования, транспортной инфраструктуры, жилищного хозяйства, образования, культуры, здравоохранения, охраны окружающей среды, спорта и туризма. Также запланирован обмен официальными делегациями и туристическими группами.

Глава Казани отдельно предложил городам Белоруссии присоединиться к работе Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. Напомним, ее учредили этим летом в Казани. Метшин подчеркнул, что уже формируется пространство диалога и сотрудничества в объединении БРИКС. На данный момент уже состоялось первое рабочее заседание ассоциации.

«У нас нет закрытых тем. Видим хорошие перспективы для сотрудничества. Совместно можем отработать новые направления. Наша главная задача – работа с молодежью, чтобы они могли общаться, взаимодействовать друг с другом», – прокомментировал подписание документа Владимир Кухарев.

Мэр Казани Ильсур Метшин находится в Минске с рабочим визитом в составе татарстанской делегации Фото: Национальный детский технопарк

Мэр Казани Ильсур Метшин находится в Минске с рабочим визитом в составе татарстанской делегации. Напомним, что сегодня в столице Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут заседание Совета Союзного государства, а также двустороннюю встречу на уровне президентов стран.

У мэра Казани отдельная программа в Минске. Он уже посетил Национальный детский технопарк, Минский автомобильный завод и образовательный центр безопасности жизнедеятельности МЧС РБ.

«Мы увидели столько талантливых ребят! Они – будущее! Видны их горящие глаза, по-хорошему жадные до новых знаний и открытий. Мы в Казани делаем ставку на образование, это одно из стратегических направлений развития города, поэтому мы с большим интересом познакомились с технопарком и тем, как здесь работают с детьми», – отметил Метшин после посещения технопарка.

Кроме того, казанский мэр отметил, что был впечатлен объемами производства и новыми технологиями, грамотным и безопасным рабочим процессом на заводе МАЗ. Он ознакомился со строительной площадкой нового автобусного производства, главным конвейером и различными образцами техники.

В ноябре прошлого года Татарстан посещал посол Белоруссии Дмитрий Крутой (в центре) Фото: rais.tatarstan.ru

Лукашенко только в этом году дважды гостил в Казани

Что касается заключения соглашения между Казанью и Минском, то это воспринимается логическим продолжением дипломатического сближения Татарстана и Белоруссии. За примерами далеко ходить не надо, белорусский президент Александр Лукашенко только в этом году дважды был в Казани – на «Играх будущего» и на саммите стран БРИКС.

Интересно, что в ноябре прошлого года Татарстан посещал посол Белоруссии Дмитрий Крутой (ныне – глава администрации президента Республики Белоруссии). В частности, он приезжал и в «Татар-информ», где дал большое интервью. Гость рассказал о росте товарооборота, а также о планах открыть в Казани консульство Белоруссии.

Отметим, что на данный момент в ПФО есть лишь торговое представительство в столице Башкирии в Уфе. Очевидно, что открытие консульства в Казани станет дополнительным драйвером в отношениях между Татарстаном и Белоруссией.

Что касается роста товарооборота между Татарстаном и Белоруссией, то он преодолел планку в 2 млрд долларов к апрелю 2023 года, когда Раис Татарстана Рустам Минниханов и Александр Лукашенко встречались в Минске. Тогда стороны отмечали поставку узлов для грузовиков «КАМАЗ» и компонентов для пассажирского самолета Ту-214. Это были ключевые темы переговоров сторон.

Интересно, что одним из первых мероприятий в графике Минниханова стала встреча с представителями татарских общественных объединений Белоруссии. По данным переписи, в этой стране проживает более 7 тысяч татар.

Только в этом году для столицы Татарстана из Белоруссии поставили 39 новых троллейбусов, их общее число достигнет 64 единицы Фото: пресс-служба мэрии Казани

425 единиц городского транспорта Казани произведены в Минске

Если говорить о сотрудничестве Казани и Минска, то оно ведет свою историю с 1997 года, когда между городами было подписано первое соглашение о сотрудничестве. На данный момент Казань сотрудничает с Белоруссией в разных сферах. С 2006 года столица Татарстана закупает автобусы, троллейбусы и трамваи минского производства. Прямо сейчас на казанских дорогах пассажиров обслуживают 425 таких единиц транспорта, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Только в этом году для столицы Татарстана из Белоруссии поставили 39 новых троллейбусов, их общее число достигнет 64. Кроме того, городские службы и предприятия по благоустройству города приобретают соответствующую технику – тракторы и амкодоры.

Отдельно можно выделить сотрудничество между городами в области инноваций. Например, между казанским технопарком «Идея» и Минским городским технопарком. Подписано соглашение о сотрудничестве в области реализации совместных научно-технических проектов и программ.

19 ноября этого года генеральные директора АО «Татмедиа» Шамиль Садыков и РУП «Белорусское телеграфное агентство» (БЕЛТА) Ирина Акулович подписали в Минске меморандум о взаимопонимании по обмену информацией Фото: © «Татар-информ»

Агентство «Татмедиа» наладило сотрудничество с БЕЛТА

Отдельно остановимся на медиасотрудничестве Татарстана и Белоруссии. 19 ноября этого года генеральные директора АО «Татмедиа» Шамиль Садыков и РУП «Белорусское телеграфное агентство» (БЕЛТА) Ирина Акулович подписали в Минске меморандум о взаимопонимании по обмену информацией. Возглавил делегацию из Татарстана руководитель агентства «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Согласно подписанным документам, предусмотрен обмен оперативной, достоверной информацией на русском языке об актуальных событиях внутренней и международной жизни республик.

«Белоруссия и Татарстан имеют богатую историю взаимоотношений, особенно в области экономики, промышленности, нефтехимии. В последнее время также наблюдается активное продвижение в области культуры, истории, науки, образования и туризма», — прокомментировал достигнутое соглашение Шамиль Садыков.

Многие отмечают большую заслугу в сотрудничестве медиахолдингов нового полпреда Татарстана в Белоруссии — Ильхама Кашапова Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Многие отмечают большую заслугу в сотрудничестве медиахолдингов нового полпреда Татарстана в Белоруссии — Ильхама Кашапова, который был назначен на эту должность весной 2024 года. До переезда в Минск Кашапов был руководителем Пестречинского района Татарстана.

Между тем планы в рамках сотрудничества «Татмедиа» и БЕЛТА объемные. По словам Шамиля Садыкова, татарстанские журналисты ознакомятся с опытом работы государственных медиа Белоруссии.

«Мы хотим посмотреть, изучить схемы работы, интересные моменты, новшества, проекты в области информации — в этом направлении общаемся, смотрим. Обязательно отправим журналистов из Татарстана. На сегодняшний день идет определение планов совместного сотрудничества», — заключил Шамиль Садыков.