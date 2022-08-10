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Экономика
10 августа 2022  17:28

«Транснефть» приступила к возобновлению транзита нефти через Украину

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Российская компания «Транснефть» приступила к прокачке нефти по южной ветке «Дружбы» через Украину по направлению к Венгрии и Словакии. Об этом сообщили РИА Новости.

«Белорусская сторона тоже подтвердила возможность начать работать. Мы планируем начать прокачку по отрезку [нефтепровода „Дружба“] „Михалки — Броды“ в 16:00. По мере накопления в Бродах необходимого объема начнется прокачка „Броды — Будковцы“ и дальше на Фенешлитке», — рассказал изданию советник Президента РФ Игорь Демин. Он уточнил, что сначала топливо поступит в Венгрию, а затем в Словакию.

Ранее венгерская компания MOL и словацкая Slovnaft оплатили транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины.

#поставки нефти #экономика #Транснефть
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