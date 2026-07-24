Трансформация Большунова и Степанова о политике – обзор лыжного межсезонья

Российские лыжники продолжают ждать кочующего решения FIS и готовиться к сезону. Тем временем новости из стана сборной поступают регулярно. Главные ньюсмейкеры на сегодня – Александр Большунов и Вероника Степанова: первый снова стал отцом, а вторая опять задирается на европейцев. Подробности – у «ТИ-Спорта».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Большунов: рождение дочери, мысли о мотивации

Последние несколько дней в жизни Александра Большунова выдались сверхнасыщенными. Мы привыкли видеть трехкратного олимпийского чемпиона закрытым и не слишком разговорчивым с представителями СМИ. Ну ладно-ладно, на Кубке России в Казани пару раз останавливался у микрофона. Но отвечал всего на два-три вопроса.

А так, чтобы конкретно и обстоятельно сесть и о чем-то поговорить, – такого за спортсменом не было замечено уже достаточно давно. И с главным спортивным телеканалом страны он, как все мы помним, поругался. Но тут неожиданно поговорил с центральным печатным изданием. Правда, неудобных вопросов и тем в этом интервью ему не предложили.

Но и из того, что есть, можно сделать определенные выводы. Вот, например, момент про мотивацию:

«Конечно, здесь (на внутренних турнирах, – прим. Т-и) не хватает мотивации в подготовительном периоде, не хватает поставленной цели. Нет вершины, которую хотел бы взять, вроде Олимпийских игр. Но мне вообще не хочется бегать так, чтобы занимать лишь места в десятке. От этих результатов на старте сезонов я злюсь и начинаю мотивироваться – сам от своих результатов. Потому что бегать так нельзя», – рассказал Большунов «КП».

Согласитесь, достаточно необычно слышать такое от короля лыж. Не сходятся его слова с привычным образом. Говоря о злости как мотивации, он кажется каким-то откровенным.

Но вот еще один фрагмент, который дает понять, что лыжник не бездушный человек, как могло показаться после инцидента с Александром Бакуровым, а переживающий и рефлексирующий парень:

«Но обманывать себя не нужно. Подготовка, когда ты понимаешь, за что борешься, совсем другая. Когда ты действительно понимаешь, что тебе нужно быть готовым, на голову сильнее соперников. А здесь ты готовишься, но не можешь вывести свой организм на предельные нагрузки. Понятно, что ты все равно выступаешь у себя в стране. Но пять лет забрали – пять лучших лет спортивной жизни. Они пролетели мимо», – добавил Большунов.

А еще на днях супруга Александра Анна родила дочку, которую назвали Оливией. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

«Сегодня в нашу семью пришла новая большая любовь. Наша Оливия. Добро пожаловать, малышка! Любим сильно, твои мама, папа и сестренка Ева», – написала Большунова.

Александр Большунов Фото: t.me/ski_tatarstan

С этим важным событием Большуновых поздравила и заместитель председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России Елена Вяльбе:

«Я от души поздравляю маму и папу, сестренку старшую. Всем желаю крепкого здоровья. Пусть Оливия растет на радость родителям», – сказала она.

Придаст ли все это мотивации Александру? Без сомнения. Возможно, еще пару лет на новом душевном подъеме он протянет. Но дальше надо искать мотивацию спортивную. И без возвращения на международную арену с этим будут, кажется, большие проблемы.

А FIS пока, как говорится в русской пословице, «не мычит, не телится». Хотя ходят упорные слухи, что к началу осени что-то может сдвинуться. Включаем режим ожидания.

У Степановой ни дня без Европы

И как же мы в разговоре о лыжах обойдем олимпийскую чемпионку в эстафете Веронику Степанову. За прошедшую неделю она трижды обратилась к европейскому спортивному сообществу.

Для начала – выложила два фото рядом: настоящее c дочкой и сгенерированное, где Вероника скачет на медведе. И подписала: «Как я себя вижу возвращающейся на международные соревнования vs как мой друг [, норвежский журналист и комментатор Ян Петтер] Салтведт из [телеканала] NRK видит это».

Следом досталось уже евросоперницам. Снова фотографии с дочкой и подпись: «Норвежки и шведки, немки и швейцарки, мои коллеги и соперницы с юниорских времен: рассказывайте и показывайте – что успели, чего добились со времен нашей первой Олимпиады-2022?»

Ну и вишенка на торте в этом хит-параде от Вероники – она выложила пост о своей экипировке:

Вероника Степанова Фото: социальные сети Вероники Степановой

«Мне верой и правдой служат «предметы роскоши» стоимостью более 300 евро. Лыжероллеры, ботинки, палки, шлем – из Европы. Под евро-санкциями. Официально не продаются. Но… вода дырочку найдет – так сами производители говорят, когда говорю, что никуда их продукты не пропали – они ведь отнюдь не наивные люди. Но кретинам в Брюсселе этого не объяснить. А может они и не кретины вовсе, а может они сами вложились в посредников, которые «предметы роскоши» в братские, но неподсанкционные республики отправляют регулярно?» – написала Степанова (стиль, орфография и пунктуация сохранены, – прим. Т-и).

Все это говорит нам только об одном – о желании олимпийской чемпионки быть услышанной мировым сообществом. Да и вообще обществом. Но на самом деле Вероника боец, и мы верим, что уже скоро она начнет давать результат на лыжной трассе.