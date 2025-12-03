Большунов легко отделался: могли ли быть санкции жестче в инциденте с Бакуровым?

По итогам вчерашнего заседания президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) было принято решение дисквалифицировать Александра Большунова до завершения восстановления Александра Бакурова. Насколько этот вердикт справедлив – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: Салават Камалетдинов, "Татар-Информ"

Вся страна внимательно следила, какие санкции будут применены в отношении Большунова

Эпизод, произошедший 29 ноября во время полуфинала спринтерской гонки в Кировске, поверг в настоящий шок всех, кто хотя бы чуть-чуть следит за лыжными гонками России. Напомним, на трассе столкнулись Александр Большунов и Александр Бакуров, в результате чего первый упал и не смог квалифицироваться в финал.

Чуть позже, на финише Большунов подъехал к Бакурову и толкнул того в спину. По итогу, Александр неудачно упал и повредил ногу. Травма оказалась серьезнее, чем могло показаться на первый взгляд. Бакуров точно пропустит, как минимум, следующий этап лыжных гонок.

«Вердикт и решение по Большунову есть: приостановить действие RUS кода Александра до завершения процесса восстановления Бакурова», – сказал по окончании экстренного заседания ФЛГР старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

Исходя из решения Федерации становится понятно, что этот вердикт немногим жестче, чем изначально планировавшийся в отношении Большунова. Ранее именитого олимпийского чемпиона собирались дисквалифицировать лишь на одну гонку. Однако некрасивый поступок Большунова настолько возмутил общественность, что санкции просто обязаны были быть строже.

Тем не менее, трудно представить себе ситуацию, чтобы Бакуров из-за повреждения пропустил больше одной гонки. А, значит, по факту первоначальное наказание Большунова осталось в силе. Никаких денежных штрафов или длительной дисквалификации Сан Саныч не получил.

Фото: © Салават Камалетдинов, «Татар-Информ»

Правильно ли это?

Вопрос очень любопытный, хотя бы потому, что поступок Большунова выходит за рамки спорта. Это признаки административного, если не уголовного нарушения. ФЛГР однозначно бы приняла радикальные меры, если бы на Большунова была написана письменная жалоба со стороны Бакурова, документально были бы зафиксированы повреждения спортсмена.

Но, в условиях, когда все российские лыжники соревнуются исключительно внутри страны, наверное, такой шаг еще сильнее обеспечил скандальность ситуации. Хотя казалось бы, куда еще скандальнее….

Александр Большунов – главное лицо российских лыж. Человек, который тремя олимпийскими медалями уже давно вписал свое имя большим шрифтом в историю отечественного спорта. В определенном смысле фигура Большунова действительно неприкасаемая. И что бы, например, произошло с карьерой Бакурова, если бы с Сан Санычем они поменялись местами. Последовала бы аналогичная дисквалификация лишь на одну гонку?

Об этом, конечно, мы можем сейчас рассуждать исключительно в сослагательном наклонении, ведь виновником в ситуации оказался именно Большунов. Но резонанс этой истории был настолько огромен, что за ним активно следили далеко за пределами России. В той же Норвегии, к примеру, активно мониторят нашу прессу.

У лыжников России остаются шансы попасть на зимнюю Олимпиаду в Милане, которая пройдет в начале 2026 года. Большунов вне всяких сомнений бы отправился на эти соревнования в статусе главной звезды страны. И занимательно, какими бы вопросами спортсмена окружили зарубежные СМИ после каждой гонки Большунова. Вероятно, Сан Санычу пришлось, а возможно, и придется отбиваться в будущем от нападок журналистов по поводу этой истории.

Поэтому хотелось бы, чтобы столько великий российский спортсмен, такой как Большунов, больше никогда не попадал в подобного рода истории. Ведь это не только удар по репутации лыжника, это формирование представления Запада о том, что происходит в российских лыжах, пока отсутствуют официальные международные соревнования.