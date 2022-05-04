«Трансферы, слухи − это мы любим»: «Ак Барс» показал видео с участием Шипачева и Радулова

Пресс-служба «Ак Барса» опубликовала шуточное видео, касательно трансферных слухов вокруг казанского клуба.

«Трансферы, слухи, контракты − это мы любим», – подписано под видео, на котором главный тренер Олег Знарок в роли Джона Хаммонда из фильма «Парк Юрского периода» заявляет: «Welcome to Jurassic Park».

В свою очередь, навстречу наставнику бегут хоккеисты Вадим Шипачев, Вячеслав Войнов, Александр Радулов, Станислав Галиев, Василий Токранов. Всех представленных игроков, так или иначе, связывают с «Ак Барсом».

Стоит отметить, что в ролике фигурирует также и Данис Зарипов, который перед стартом прошлого сезона анонсировал завершение профессиональной карьеры.

Напомним, ранее «Ак Барс» официально объявил о возвращении в клуб воспитанника казанского хоккея Динара Хафизуллина.