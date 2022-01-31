Transfermarkt: «Рубин» сдал Ивана Игнатьева в «Крылья Советов» на правах аренды

Форвард «Рубина» Иван Игнатьев продолжит карьеру в самарских «Крыльях Советов». По данным авторитетного портала Transfermarkt, игрок проведет в аренде остаток сезона.

Ранее сообщалось, что сумма выкупа прав на Ивана Игнатьева после завершения арендного соглашения составит для «Крыльев Советов» 2,5 млн евро.

Иван Игнатьев перешел в «Рубин» из «Краснодара» в декабре 2019 года за 7 миллионов евро и с тех пор не забил ни одного гола с игры в официальных матчах. Всего футболист провел за казанцев 40 матчей, забив в них три гола с пенальти.

Казанский «Рубин» проводит вторые тренировочные сборы в турецком Белеке. Команда Леонида Слуцкого ушла на зимний перерыв в чемпионате России на десятом месте в таблице. Казанцы проиграли три последних матча перед зимней паузой в РПЛ.