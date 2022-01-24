Иван Игнатьев перейдет в аренду в «Крылья Советов», сумма выкупа — 2,5 млн евро

Нападающий казанского «Рубина» Иван Игнатьев отправился в Москву для прохождения медосмотра перед переходом в «Крылья Советов». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, в случае успешного медицинского осмотра футболист перейдет в самарский клуб на правах аренды до конца сезона без обязательного права выкупа. Сумма возможного выкупа составит 2,5 миллиона евро.

Иван Игнатьев перешел в «Рубин» из «Краснодара» в декабре 2019 года за 7 миллионов евро и с тех пор не забил ни одного гола с игры в официальных матчах.

Transfermarkt оценивает нынешнюю стоимость нападающего в 2 миллиона евро.