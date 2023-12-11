Настоящая битва: почему на рынок рекламы Казани не прошли московские варяги

В будущем году на улицах столицы Татарстана появится 33 новых рекламных конструкции

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Миллиард за 33 щита

В будущем году на улицах столицы Татарстана появится 33 новых рекламных конструкции. Их разыграли на аукционе.

Участвовали три игрока: из Казани, Москвы и Подмосковья. Стартовую цену определили ту, что установилась на предыдущих торгах пять лет назад, – 269,6 млн рублей.

«Высокий интерес к торгам, в течение которых было сделано 593 шага на увеличение цены, обусловил конечную цену, которая достигла 1 млрд 67 тыс. рублей за десятилетний контракт», – сообщил на деловом понедельнике начальник Управления наружной рекламы и информации исполкома города Аскар Багаутдинов.

Выиграла все же местная компания – «Лариса-Сити Сэйлс» группы компаний «РИМ».

Аскар Багаутдинов: «Высокий интерес к торгам обусловил конечную цену, которая достигла 1 млрд 67 тыс. рублей за десятилетний контракт» Фото: kzn.ru

«По экономике результат более чем впечатляющий, это лакмусовая бумажка. 1 млрд рублей за 33 конструкции, более 500 шагов на повышение и цена 1 млрд рублей – настоящие баталия и битва!» – прокомментировал мэр Казани Ильсур Метшин.

Победитель уже перечислил городу 240 млн рублей.

«РИМская» империя расширяет свои границы

Неназванным гостям из столицы получить хотя бы кусочек рекламного пирога в Казани не удалось. А он немалый. По оценке Багаутдинова, за последние пять лет объем рекламного рынка вырос на 35% и составил около 900 млн рублей.

Последний раз торги проводились пять лет назад. Тогда произошла революция на рынке: общее количество рекламных конструкций сократили почти в два раза – с 1,8 тыс. до 939. Конкурс выиграли в подавляющем большинстве местные компании.

В Казани на 1 сентября действовало почти 1,2 тыс. разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Самой многочисленной частью рынка были еврощиты, которые приносят львиную долю выручки. До новых торгов их насчитывалось 573.

За последние пять лет объем рекламного рынка вырос на 35% и составил около 900 млн рублей Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Согласно реестру разрешений, на рынке были представлены 8 игроков. Компаниям «Лариса-Сити Сэйлс» и «Фирма «Лариса-Сити» (по данным ЕГРЮЛ, владеет Лариса Фомина) принадлежало 334 щита, «Билбордс» и «РИМ» (соучредитель – сын Фоминой, Илья Фомин) ­– ­179. Остальные компании занимали очень малую долю: у «3 Арт Сити» 20 щитов, у «Неон-Арт-М» – 20, у «Вектора плюс» – 10, у «Рекламного агентства «Цвет» из Самары – 10.

То есть суммарно на компании, в которых соучредителями являются члены семьи Фоминых, приходится 513 щитов. После установки новых конструкций их у рекламной империи должно быть 546.

Метшин: «Про меня писали, что я могильщик бизнеса»

Новые конструкции дополнят существующие. Места под рекламу выбирались так, чтобы не снижать коммерческую привлекательность действующих мест и максимально охватить все районы города. В первую очередь были задействованы улицы или участки улиц, на которых рекламные конструкции ранее не размещались. Например, это улицы Тихорецкая, Братьев Батталовых, Петра Витера.

Метшин считает, что в Казани выстроена одна из самых прозрачных и эффективных систем в стране по работе с наружной рекламой.

Ильсур Метшин отметил, что за размещение наружной рекламы Казань получит дополнительные доходы в бюджет Фото: kzn.ru

«Мы навели порядок и показали пример другим городам, что можно и нужно работать, не захламляя проспекты, фасады зданий, имея вкус, единые прозрачные для всех требования. Тогда выигрывает и город, и жители, и бизнес, и бюджет», – рассказал он.

Метшин порадовался, что торги выиграла компания из Казани. Он отметил, что «Лариса-Сити Сэйлс» не просто боролась на равных с крупными игроками российского рынка, но и победила в аукционе.

«В 2007 году, когда мы начали наводить порядок, Алексей Мамаков из компании “Неон-Арт” писал на меня в Генпрокуратуру, Президенту Шаймиеву (первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев, – прим. Т-и), что я могильщик бизнеса, что я “убью” Казань. Но, как говорится, по плодам твоим узнают о тебе. И я рад, что эти плоды нашей совместной работы с бизнесом в диалоге с ним привели к тому, что наши компании выросли до такого уровня. Они выигрывают и процветают в Казани», – заключил мэр столицы Татарстана.

Градоначальник также отметил, что за размещение наружной рекламы Казань получит дополнительные доходы в бюджет. Их направят на комфорт, благополучие, благоустройство города для жителей и в социальные объекты. Бизнес же, в свою очередь, получает новые точки для своего развития.