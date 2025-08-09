Трампа возмутил уровень преступности в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп заявил, что исправит ситуацию с уличной преступностью. Он подчеркнул, что из-за подобных противозаконных действий некоторых граждан Вашингтон стал одним из самых опасных городов мира, но скоро, как обещал американский лидер, этот город станет самым безопасным.

«В понедельник в Белом доме состоится пресс-конференция, которая, в сущности, положит конец преступлениям с применением насилия в Вашингтоне, округ Колумбия. Этот город стал одним из самых опасных в мире. Но вскоре он станет одним из самых безопасных», - написал Трамп в Truth Social.

До этого в Вашингтоне несколько подростков избили и обокрали 19-летнего Эдварда Користина – экс-помощника, который отвечал за работу ведомства по повышению эффективности федерального правительства (DOGE) Илона Маска.

Трамп после данного ЧП заявил, что преступность в Вашингтоне вышла из-под контроля. Подростки, объединившись в банды, нападают, грабят и калечат прохожих, поскольку знают, что их немедленно освободят, отметил американский лидер.

Президент США призвал изменить местное законодательство и привлекать к уголовной ответственности преступников старше 14 лет. Еще Трамп допустил перевод Вашингтона под федеральное управление из-за высокого уровня преступности.