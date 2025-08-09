news_header_top
Политика 9 августа 2025 17:09

Трамп допустил, что Украина и Россия могут обменяться территориями

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил, что в рамках урегулирования конфликта на Украине территории могут обменять или вернуть.

«Вы смотрите на территории, за которые борются три с половиной года… Мы рассматриваем возвращение некоторых, некоторые обмены. Это сложно. Часть вернется, часть поменяется, будет обмен территориями», - сказал американский лидер (перевод по РИА «Новости»).

Он отметил, что данный вопрос поднимут 10 августа или позже. Трамп также подчеркнул, что возможные обмены и возвращения территорий пойдут на пользу обоим странам.

#Дональд Трамп #Украина #Россия
