Трампа оштрафовали и пригрозили тюрьмой по делу о выплатах порноактрисе

Экс-президент США Дональд Трамп

Фото: микроблог Дональда Трампа

Суд в Нью-Йорке оштрафовал бывшего Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на 9 тыс. долларов за нарушение запрета на разглашение информации по делу о выплатах порноактрисе Стефани Клиффорд (псевдоним — Сторми Дэниэлс) и пригрозил ему заключением в тюрьму. Об этом сообщает Reuters.

По оценке суда, Трамп девять раз публиковал в интернете сообщения, касающиеся свидетелей и других участников судебного процесса. При этом прокуроры ранее обнаружили нарушения в десяти записях политика.

Публикации были размещены в период с 10 по 17 апреля, в одной из них бывший адвокат Трампа Майкл Коэн назван «серийным лжецом» (юриста могут привлечь к процессу как свидетеля). Суд потребовал от экс-президента удалить семь «оскорбительных» сообщений в его собственной социальной сети Truth Social и еще два — на предвыборном сайте.

Судья Хуан Мерчан также пригрозил Трампу тюремным заключением, если тот продолжит нарушать требование о неразглашении, так как, по его словам, небольшого штрафа может оказаться недостаточно, чтобы повлиять на поведение политика.

«<...> суд не потерпит умышленных нарушений своих законных постановлений и, если это будет необходимо и уместно в данных обстоятельствах, назначит тюремное заключение», — подчеркнул Мерчан.

Сам Дональд Трамп уверен, что приказ о неразглашении информации нарушает его право на свободу слова. «Я единственный кандидат в Президенты в истории, которому заткнули рот. Весь этот „суд“ подстроен», — написал он в Truth Social.

Политика обвиняют в фальсификации документов для сокрытия факта выплаты Дэниелс 130 тыс. долларов. По версии актрисы, она познакомилась с Трампом в 2006 году и имела с ним тайную связь. В 2016 году, в разгар президентской кампании республиканца, разные лица начали предлагать ей деньги в обмен на молчание. Одним из них был юрист Трампа Коэн, который пообещал Дэниелс 130 тыс. долларов в обмен на подписание соглашения о неразглашении. Эти средства были оформлены как оплата юридических услуг.

Сам Трамп отрицает связь с Дэниэлс и незаконное использование предвыборных фондов для выплаты ей упомянутой выше суммы. Против него возбуждено еще три уголовных дела.