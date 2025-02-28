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Политика 28 февраля 2025 20:52

Трамп Зеленскому: Или вы заключаете сделку, или мы умываем руки

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Трамп Зеленскому: Или вы заключаете сделку, или мы умываем руки
Президент США Дональд Трамп
Фото: скриншот трансляции

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским потребовал от него «пойти на сделку». В противном случае, по его словам, Вашингтон перестанет оказывать помощь Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.

«Или вы заключаете сделку, или мы умываем руки», – заявил американский лидер, не конкретизируя, имел ли он в виду переговоры с Россией или соглашение о добыче полезных ископаемых с США.

Кроме того, Трамп обвинил политика в недостаточной благодарности по отношению к Америке. «Вы должны быть более благодарными, потому что, позвольте мне сказать вам, у вас нет карт. С нами у вас есть карты, но без нас у вас нет никаких карт», – заметил он (цитата по Bloomberg).

Президент США также обвинил украинского лидера в том, что тот «играет с Третьей мировой войной», впрочем, вновь затем обратившись к мысли, что тот проявляет недостаточно уважения.

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#Дональд Трамп #Владимир Зеленский #сша и украина #спецоперация
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