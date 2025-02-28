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Политика 28 февраля 2025 20:28

Трамп на встрече с Зеленским: Я хочу завершения конфликта ради спасения жизней

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Трамп на встрече с Зеленским: Я хочу завершения конфликта ради спасения жизней
Президент США Дональд Трамп в 2025 году
Фото: www.whitehouse.gov

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским выразил надежду на скорое завершение конфликта и заявил, что выступает в роли посредника между сторонами вооруженного противостояния. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Я выступаю в роли посредника, поддерживаю обе стороны – и Украину, и Россию», – подчеркнул Президент США.

При этом Трамп заверил, что выступает не на стороне Президента РФ Владимира Путина, а на стороне Соединенных Штатов и блага мира.

По словам Президента США, он разговаривал с российским лидером пару дней назад, и тот готов пойти на завершение противостояния.

Трамп также сказал, что он выступает за прекращение конфликта, чтобы спасти жизни и сэкономить деньги, но второе гораздо менее важно, отмечает РИА Новости.

Вместе с тем Президент США выразил готовность продолжить поставки оружия Украине при необходимости, пояснив, что надеется на иное, мирное развитие событий.

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#Дональд Трамп #Владимир Зеленский #спецоперация
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