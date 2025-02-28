Трамп на встрече с Зеленским: Я хочу завершения конфликта ради спасения жизней
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским выразил надежду на скорое завершение конфликта и заявил, что выступает в роли посредника между сторонами вооруженного противостояния. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Я выступаю в роли посредника, поддерживаю обе стороны – и Украину, и Россию», – подчеркнул Президент США.
При этом Трамп заверил, что выступает не на стороне Президента РФ Владимира Путина, а на стороне Соединенных Штатов и блага мира.
По словам Президента США, он разговаривал с российским лидером пару дней назад, и тот готов пойти на завершение противостояния.
Трамп также сказал, что он выступает за прекращение конфликта, чтобы спасти жизни и сэкономить деньги, но второе гораздо менее важно, отмечает РИА Новости.
Вместе с тем Президент США выразил готовность продолжить поставки оружия Украине при необходимости, пояснив, что надеется на иное, мирное развитие событий.