news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 31 марта 2025 12:01

Трамп заявил о «психологическом дедлайне» для прекращения огня на Украине

Читайте нас в
Телеграм

Президент США Дональд Трамп отметил, что существует дедлайн для начала режима прекращения огня в конфликте на Украине, сообщает РИА Новости.

В ходе общения с журналистами Белого дома Трамп объяснил, что, если он почувствует, что затягивание переговоров со стороны России продолжается, это вызовет у него недовольство.

«Это психологический дедлайн. Если я подумаю, что они затягивают, я не буду этому рад», – сказал Трамп.

Напомним, что ранее «Татар-информ» писал о том, что Президент США Дональд Трамп выразил надежду на заключение соглашения между Президентом России Владимиром Путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским.

#переговоры #сша и россия #россия и украина #Дональд Трамп
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Пенсионный возраст: когда выходят на пенсию мужчины и женщины в Татарстане

Пенсионный возраст: когда выходят на пенсию мужчины и женщины в Татарстане

31 марта 2025
«Впервые в России»: Рустам Минниханов открыл пять центров для занятий настольным теннисом

«Впервые в России»: Рустам Минниханов открыл пять центров для занятий настольным теннисом

30 марта 2025