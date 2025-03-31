Трамп заявил о «психологическом дедлайне» для прекращения огня на Украине

Президент США Дональд Трамп отметил, что существует дедлайн для начала режима прекращения огня в конфликте на Украине, сообщает РИА Новости.

В ходе общения с журналистами Белого дома Трамп объяснил, что, если он почувствует, что затягивание переговоров со стороны России продолжается, это вызовет у него недовольство.

«Это психологический дедлайн. Если я подумаю, что они затягивают, я не буду этому рад», – сказал Трамп.

Напомним, что ранее «Татар-информ» писал о том, что Президент США Дональд Трамп выразил надежду на заключение соглашения между Президентом России Владимиром Путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским.