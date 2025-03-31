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Политика 31 марта 2025 11:27

Трамп: Путин будет готов к соглашению, несмотря на недоверие к Зеленскому

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Президент США Дональд Трамп выразил надежду на заключение соглашения между Президентом России Владимиром Путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, некоторые вещи, которые Путин сказал за последние день или два, касаются Зеленского. Путин считает Президента Украины ненадежным, но предполагается, что сделка все равно должна быть заключена, вне зависимости от симпатий.

Президент США также отметил, что уверен в стремлении Путина достичь урегулирования конфликта.

«Я не думаю, что он откажется от своего слова. Вы говорите о Путине. Я знаю его уже давно», – подчеркнул Трамп.

#сша и россия #россия и украина #переговоры
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