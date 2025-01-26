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Политика 26 января 2025 00:35

Трамп заявил, что в ближайшее время территория США «очень значительно увеличится»

Территория США в ближайшее время может «очень значительно увеличиться». Об этом заявил Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«В недалеком будущем наша страна может очень значительно увеличиться», – сказал Трамп, выступая в Лас-Вегасе, его слова приводит ТАСС.

Ранее Трамп неоднократно заявлял о том, что Канада должна стать 51-м штатом США. В обмен на это он обещал преимущества Оттаве. Также американский лидер утверждал, что в состав США должна войти Гренландия, которая юридически считается территорией Дании.

#Дональд Трамп #США
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