Трамп заявил о невиданных морозах на Украине, которые несравнимы с холодом в США

Президент США Дональд Трамп в 2018 году

Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп, комментируя сложное положение Киева, на встрече с представителями своей администрации заявил, что Украина столкнулась с экстремальными холодами, которые, по его словам, значительно превосходят морозы в самих Соединенных Штатах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Там необычайно холодно, даже рекордно холодно… Знаете, если вы думаете, что здесь холодно, то, как говорят, на Украине вы можете добавить еще 20% к этому. А там и так очень холодно. Они никогда не видели такого холода», – сказал Трамп.

Он отметил, что именно такие, по его оценке, «экстраординарные» погодные условия побудили его лично обратиться к Президенту России Владимиру Путину с просьбой воздержаться от ударов по Киеву и ряду других украинских городов.

Между тем в самих США продолжают ощущаться последствия мощной снежной бури. Как сообщалось ранее, непогода затронула более 200 млн человек. Число погибших в результате сильных снегопадов достигло 51 человека, однако данные продолжают обновляться.