Больше 50 человек погибли в США из-за сильных снегопадов

Число погибших в результате сильных снегопадов в США достигло 51 человека. Об этом сообщает телеканал NBC News. Ранее власти сообщали о 42 погибших, однако данные продолжают обновляться.

Жертвы стихии зафиксированы в Арканзасе, Канзасе, Луизиане, Массачусетсе, Миссисипи, Нью‑Джерси, Огайо, Пенсильвании, Теннесси и Техасе. В Нью‑Йорке на улицах замерзли насмерть 10 человек.

Как передает ТАСС, непогода затронула свыше 200 млн жителей страны. В отдельных районах толщина снежного покрова превысила 50 сантиметров. С конца прошлой недели в США были отменены десятки тысяч авиарейсов.

Около 500 тыс. потребителей остаются без электроснабжения, большинство из них проживают в штатах Теннесси и Миссисипи.

Национальная метеорологическая служба США предупреждает, что ряд штатов переживает «самый продолжительный период холодов за несколько десятилетий».