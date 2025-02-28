Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social прокомментировал встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме, в ходе которой между ними произошла перепалка с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса.

«Сегодня у нас была очень содержательная встреча в Белом доме. Мы узнали много нового, что было бы невозможно понять без разговора под таким огнем и давлением. Удивительно, что выясняется [благодаря разговору] на эмоциях, и я понял, что Президент Зеленский не готов к миру, если Америка вовлечена, потому что он чувствует, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах», – написал американский лидер.

По мнению Трампа, в ходе беседы в «драгоценном» Овальном кабинете Зеленский «проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки». «Он может вернуться, когда будет готов к миру», – заключил Президент США.