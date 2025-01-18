Трамп заявил, что запустил собственную криптовалюту

47-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп (инаугурация пройдет 20 января 2025-го) заявил, что запустил собственную криптовалюту. Выпущенный мемкоин имени Трампа называется $TRUMP, написал американский политик в своих соцсетях.

«Вышел новый официальный мемкоин имени Трампа. <...> Присоединяйтесь к моему особому сообществу о Трампе. Получите свой $TRUMP прямо сейчас», - говорится в посте Трампа (перевод по ТАСС).

Также под текстом стоит ссылка: перейдя по ней, пользователи попадают на сайт, где можно купить «трамповскую крипту». На этом портале есть изображение Трампа с поднятой рукой. Эмблема мемкоина – жест избранного президента США с поднятой рукой.