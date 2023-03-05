Трамп заявил, что за десять минут убедил бы руководство ЕС увеличить помощь Украине

Страны Европейского Союза слишком мало тратят на Украину в отличие от Соединенных Штатов. Об этом заявил 45-й Президент США Дональд Трамп на Конференции консервативного политического действия, передает РБК.

«Европа должна начать тратить деньги. Мы выделили примерно 140 млрд долларов, а они — около 15-16 млрд. <...> Можно встретиться со всеми остальными лидерами, я знаю их всех или большую часть. За 10 минут они бы согласились платить», — подчеркнул Трамп.

Вместе с тем политик не стал уточнять, каким именно образом он бы убедил лидеров стран Евросоюза, чтобы те увеличили помощь Украине.

По мнению бывшего американского лидера, другие государства называют США «глупой страной» из-за размеров выделяемой Украине помощи. «Германия не платит свою долю. Другие страны не платят свою долю, а Соединенные Штаты несут всю нагрузку», — пожаловался он.

На той же Конференции консервативного политического действия Дональд Трамп в очередной раз сказал, что при переизбрании разрешит конфликт на Украине в течение суток. При этом он не стал раскрывать, каким будет алгоритм его действий.

Согласно подсчетам Исследовательского института мировой экономики в Киле, США направили на поддержку Украины больше средств, чем другие страны. Американцы с 24 января 2022 по 15 января 2023 года потратили на военную помощь 44,3 млрд евро, на финансовую — 25,1 млрд, а на гуманитарную — 3,7 млрд.