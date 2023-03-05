Трамп опять заявил, что при переизбрании разрешит конфликт на Украине в течение суток

Сорок пятый Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на Конференции консервативного политического действия в очередной раз заявил, что в случае переизбрания на пост главы государства сможет разрешить конфликт на Украине в течение суток. Об этом пишет издание Daily Caller.

«Мы играем здесь гигантскую шахматную партию... Это было бы так просто — уладить это противостояние. Я мог бы сделать это за 24 часа», — подчеркнул бывший американский лидер.

При этом Трамп пояснил, что для урегулирования этого конфликта необходимо быть главой государства. «Вам необходимы этот пост, эта власть, чтобы сделать что-либо», — сказал он.

Политик вместе с тем отказался говорить, что именно он бы сделал в случае переизбрания. «<…> если бы я сказал вам об этом, я, вероятно, не смог бы этого сделать», — уточнил он.

Кроме того, экс-президент США призвал страны Европы внести «справедливый вклад» в поддержку Украины, так как Штаты, по его мнению, «берут на себя всю нагрузку, и это неправильно».

Накануне годовщины начала широкомасштабных боевых действий на Украине Дональд Трамп заявлял, что в случае победы на следующих выборах Президента США позвонит российскому и украинскому коллегам — Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. «Мы заключим сделку в течение 24 часов», — утверждал он тогда.