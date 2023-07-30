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Трамп заявил, что с Россией стоит ладить из-за ее запаса ядерного оружия
Соединенным Штатам стоит ладить с Россией, потому что ее запас ядерного оружия превышает американский. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп, выступая на митинге сторонников в штате Пенсильвания, передает РИА Новости.
«Фейковые новости ненавидят, когда я говорю, что хорошо знаю его (Президента РФ Владимира Путина — прим. Т-и)… ладил с ним. Нет, ладить — это хорошо. У них (россиян — прим. Т-и) больше ядерного оружия, чем у нас. Примерно столько же, но немного больше. Вы можете такое вообразить?» — заметил политик.
По мнению Трампа, из-за противостояния на Украине Штаты сейчас оказались «в очень глупой и опасной позиции». Он также раскритиковал нынешнюю американскую администрацию за то, что она выделяет на поддержку Киева в разы больше Европы — по его мнению, 200 млрд долларов против 25 млрд.
Кроме того, экс-президент опять пообещал в случае победы на предстоящих в будущем году выборах за 24 часа остановить конфликт на Украине и заверил, что при нем такого бы никогда не случилось.
По словам Трампа, он обсуждал с Путиным угрозу эскалации украинского конфликта и даже сказал ему: «Вам будет настолько плохо, если вы это сделаете (инициируете широкомасштабные боевые действия — прим. Т-и)». «Он мне не поверил, но знаете что? Он поверил мне на 10%. И это всё, что нам было нужно», — добавил бывший американский лидер.
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