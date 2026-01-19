Трамп заявил, что не чувствует обязанности думать о мире, так как не стал нобелиатом
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не чувствует обязанности думать только о мире и настаивает на присоединении Гренландии, так как не получил Нобелевскую премию мира.
Соответствующее письмо американского лидера Премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре опубликовал в социальной сети X (прежде Twitter) журналист телепрограммы PBS News Ник Шифрин.
«С учетом того, что ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за предотвращение восьми и более войн, я больше не чувствую обязанности думать исключительно о мире <…>», – заметил американский лидер.
В связи с этим Трамп пояснил, что, хотя мысли о мире всегда будут для него преобладающими, теперь он может думать и о том, что «хорошо и правильно для Соединенных Штатов Америки».
По мнению действующего Президента США, Дания не может защитить Гренландию от России или Китая. К тому же, уверен он, у королевства вообще нет прав на обладание островом.
«Нет никаких письменных документов, есть только то, что там пристала лодка сотни лет назад, но у нас тоже были лодки, пристававшие там», – заявил Дональд Трамп.
В этом контексте нынешний американский лидер выразил уверенность, что сделал для НАТО больше, чем кто-либо другой с момента основания альянса, и теперь НАТО должно сделать что-то для Соединенных Штатов.
«Мир не будет в безопасности, если мы не будем иметь полного и тотального контроля над Гренландией», – подытожил он.
Ранее лауреат Нобелевской премии мира 2025 года – венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо передала ему свою нобелевскую медаль. Подробнее о ситуации вокруг Гренландии читайте в материале «Татар-информа».