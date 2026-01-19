Трамп заявил, что не чувствует обязанности думать о мире, так как не стал нобелиатом

Президент США Дональд Трамп в ситуационной комнате Белого дома

Фото: аккаунт Белого дома в соцсети X

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не чувствует обязанности думать только о мире и настаивает на присоединении Гренландии, так как не получил Нобелевскую премию мира.

Соответствующее письмо американского лидера Премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре опубликовал в социальной сети X (прежде Twitter) журналист телепрограммы PBS News Ник Шифрин.

«С учетом того, что ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за предотвращение восьми и более войн, я больше не чувствую обязанности думать исключительно о мире <…>», – заметил американский лидер.

В связи с этим Трамп пояснил, что, хотя мысли о мире всегда будут для него преобладающими, теперь он может думать и о том, что «хорошо и правильно для Соединенных Штатов Америки».

По мнению действующего Президента США, Дания не может защитить Гренландию от России или Китая. К тому же, уверен он, у королевства вообще нет прав на обладание островом.

«Нет никаких письменных документов, есть только то, что там пристала лодка сотни лет назад, но у нас тоже были лодки, пристававшие там», – заявил Дональд Трамп.

В этом контексте нынешний американский лидер выразил уверенность, что сделал для НАТО больше, чем кто-либо другой с момента основания альянса, и теперь НАТО должно сделать что-то для Соединенных Штатов.

«Мир не будет в безопасности, если мы не будем иметь полного и тотального контроля над Гренландией», – подытожил он.

Ранее лауреат Нобелевской премии мира 2025 года – венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо передала ему свою нобелевскую медаль. Подробнее о ситуации вокруг Гренландии читайте в материале «Татар-информа».