Экономика 8 августа 2025 21:53

Индии предрекли рост расходов на топливо на $11,7 млрд без поставок из РФ

Государственный банк Индии (SBI) предупредил, что отказ страны от импорта российской нефти приведет к значительному росту затрат на топливо. Об этом сообщают «Известия».

Согласно докладу банка, случае прекращения закупок до конца 2026 финансового года расходы могут увеличиться на 9 миллиардов долларов, а в 2027 году – на 11,7 миллиарда.

Отмечается, что при таком сценарии Индия, вероятно, вернется к более активным закупкам у Ирака, который до начала конфликта на Украине был ее основным поставщиком, а также может увеличить импорт из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

На Россию приходится около 10% мировых поставок сырой нефти. В случае полного отказа всех стран от ее импорта мировые цены могут вырасти примерно на 10%, если другие производители не нарастят добычу.

#нефть #индия
