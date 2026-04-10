Трамп заявил, что лидеры Ирана живы только из-за ведения переговоров

Президент США Дональд Трамп в 2025 году

Фото: www.whitehouse.gov

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в основанной им социальной сети Truth Social прокомментировал предстоящие переговоры с Ираном.

По словам американского лидера, у исламской республики нет никаких козырей, кроме «краткосрочного вымогательства у всего мира с помощью международных водных путей» (имеется в виду требование платы за проход через Ормузский пролив – прим. Т-и), но ее руководство, похоже, не понимает этого.

«Единственная причина, по которой они (лидеры Ирана – прим. Т-и) сегодня живы, – это ведение переговоров!» –подчеркнул Президент США.

Кроме того, Трамп добавил, что, по его мнению, иранцы лучше справляются с публикацией в СМИ фейковых новостей и пиаром, чем с ведением боевых действий.

До этого политик в интервью газете The New York Post заявил, что сможет оценить успешность переговоров с Ираном через 24 часа.

При этом он уточнил, что американские корабли на случай провала дипломатического диалога загружают «корабли лучшими боеприпасами, лучшим оружием из когда-либо созданных – даже лучше, чем то, что мы делали раньше».

Соединенные Штаты и Иран 8 апреля заключили перемирие на две недели для ведения переговоров, которые должны состояться в столице Пакистана Исламабаде.

После этого США успели обвинить Иран во взимании платы с судов проходящих через Ормузский пролив, а Иран настаивает, чтобы перемирие было распространено на Ливан, где Израиль воюет со связанной с исламской республикой радикальной шиитской группировкой «Хезболла».