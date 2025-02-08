Трамп ввел санкции против прокурора МУС, выдавшего ордер на арест Путина

Президент США Дональд Трамп в 2018 году

Фото: kremlin.ru

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел санкции против прокурора Международного уголовного суда (Россия не признает его юрисдикцию – прим. Т-и) Карима Хана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два информированных источника.

По информации собеседников издания, имя гражданина Великобритании Карима Хана содержится в пока не опубликованном приложении к указу Трампа о санкциях против МУС. Таким образом, он стал первым лицом, против которого оказались введены ограничительные меры, инициированные Президентом США.

Санкции предусматривают заморозку активов лиц, упомянутых в приложении, а также запрещают им и членам их семей въезд в Соединенные Штаты.

При этом Карим Хан регулярно бывает в Нью-Йорке, чтобы отчитываться перед Советом безопасности ООН о ситуации в Ливии и суданском регионе Дарфур – в соответствии с ранее данными МУС поручениями. В последний раз он прилетал в США на прошлой неделе.

Ранее Дональд Трамп подписал исполнительный указ о введении санкций против МУС за расследования против Соединенных Штатов и их союзников, в том числе против Израиля. В первую очередь речь идет об ордерах на арест израильского Премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта из-за ситуации в секторе Газа.

В 2023 году досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордер на арест Президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.

Российская сторона не раз заявляла, что не признает юрисдикцию МУС. МВД РФ объявило Карима Хана в розыск, а Следственный комитет заочно предъявил ему обвинения за незаконные решения в отношении Президента России и уполномоченного по правам ребенка.