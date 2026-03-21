Трамп возложил на другие страны ответственность за ситуацию в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп в 2018 году

Фото: kremlin.ru

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что страны, использующие Ормузский пролив, должны сами его охранять и контролировать. Американский лидер написал об этом в основанной им социальной сети Truth Social.

Указав, что США не относятся к числу таких государств, Трамп вместе с тем добавил: «Если нас попросят, мы поможем этим странам в их усилиях в Ормузе, но в этом не будет необходимости, как только иранская угроза будет искоренена».

При этом американский лидер выразил уверенность, что Штаты близки к достижению целей военной кампании против Ирана и обдумывают уменьшение группировки войск, развернутой на Ближнем Востоке.

Среди целей операции против исламской республики Трамп упомянул полное снижение ракетного потенциала Ирана, уничтожение оборонно-промышленной базы этой страны, ликвидацию иранского военного флота и военной операции, отказ ИРИ от любой возможности развития ядерного потенциала и защиту ближневосточных союзников США – Израиля, Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Кувейта и других.

В 2025 году через Ормузский пролив в среднем проходило 20 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов в день, что составляет примерно 25% их мирового морского товарооборота. Удары Ирана по проходящим через пролив судам после начала кампании США и Израиля против исламской республики привели к росту цен на энергоресурсы. Дональд Трамп не раз призывал государства, которые используют этот морской путь, направить военные корабли для защиты танкеров, но союзники не откликнулись на его просьбы.

США рассматривают возможность проведения операции против иранского острова Харк, через который проходит до 90% нефтяного экспорта ИРИ, для разблокировки прорыва. По информации телеканала CBS News, Пентагон провел подготовку к переброске американских сухопутных войск на территорию Ирана.