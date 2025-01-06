Трамп вновь призвал Канаду стать штатом США: Вместе мы были бы великой нацией

Избранный Президент США Дональд Трамп вновь предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов как 51-й штат. По его мнению, это решение имело бы множество преимуществ для обеих сторон.

Таким образом Трамп прокомментировал желание канадского Премьера Джастина Трюдо подать в отставку.

«Соединенные Штаты больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, которые поддерживают Канаду на плаву, — заявил избранный американский Президент в соцсети Truth Social. — Джастин Трюдо это понимал, и потому ушел в отставку».

По словам Трампа, эту идею поддерживают и сами канадцы. Объединение позволило был избежать уплаты торговых тарифов, привело бы к уменьшению объема налогов, предоставило бы Канаде «полную безопасность от угроз со стороны российских и китайских кораблей, которые их постоянно окружают», а также сделало бы население единой страны «великой нацией».

Ранее избранный американский лидер уже выступал с подобной идеей, предлагая за независимость Канады и Мексики субсидии в размере 400 млрд долларов.