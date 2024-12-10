Трамп предложил Канаде и Мексике стать штатами США вместо 400 млрд долларов субсидий

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп (вступит в должность 20 января 2025-го) предложил Канаде с Мексикой стать новыми американским штатами. Об этом новый избранный лидер заявил в интервью каналу NBC.

По его словам, США субсидируют Канаду и Мексику на сумму свыше 400 млрд долларов в год, хотя не должны этого делать. У Трампа, в свою очередь, возникает вопрос, почему США субсидирует эти страны.

«Пусть станут новыми штатами вместо субсидий», — сказал он.

До этого Трамп заявлял, что если экономика Канады не выдержит новых тарифов, то, возможно, ей лучше стать 51-м американским штатом. Его слова прозвучали на встрече с канадским премьер-министром Джастином Трюдо, сообщал телеканал Fox News.