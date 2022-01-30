Трамп: Вместо защиты Восточной Европы Байдену нужно подумать о безопасности США

Слабая и некомпетентная политика Президента США Джозефа Байдена может стать причиной третьей мировой войны. Таким мнением со своими избирателями в Конро (штат Техас) поделился экс-лидер Штатов Дональд Трамп.

«Слабость и некомпетентность Байдена создает реальный риск третьей мировой войны», — цитирует его ТАСС.

В пример Трамп привел слабое управление выводом войск США из Афганистана, а также рекордное количество пусков ракет КНДР.

Он полагает, что Байдену необходимо сосредоточиться на контроле обстановки внутри страны, а не «посылать какие-либо войска для защиты границы Восточной Европы» и «вести разговор о вторжениях в другие страны». Так, перед этим США нужно решить вопрос с нелегальными мигрантами из Мексики и предотвратить «вторжение в нашу страну».

Ранее он отметил, что Европа обманывает США не меньше, чем Китай, надеясь на постоянную бесплатную помощь «тупых американцев». И политика Байдена, так называемый «приход старых времен», укрепляет их в этом мнении.