Трамп: С приходом Байдена Европа надеется вновь пользоваться «тупыми американцами»

С приходом на пост Президента США Джозефа Байдена Европа решила, что вновь может пользоваться Штатами. Во многом с этой позицией связан и кризис на Украине, полагает экс-Президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что Байден ознаменовал для Европы «возвращение старых дней», когда не нужно платить по долгам и можно рассчитывать на бесплатную и безоговорочную поддержку. Трамп напомнил, как, будучи президентом, требовал от европейских союзников в НАТО оплачивать защиту своих границ.

«Большой причиной того, что мы сейчас наблюдаем эту опасную ситуацию вокруг Украины, является то, что, как только Байден пришел к власти, для других стран это стало сигналом о возвращении старых дней, когда можно было пользоваться Соединенными Штатами. Что им не нужно платить по своим счетам и рисковать своими жизнями. Пусть тупые американцы делают все за нас», — приводит слова экс-лидера США РИА Новости.

По его мнению, страны Европы обманывают Штаты почти как Китай, однако это не становится темой обсуждений.