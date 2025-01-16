Байден обратился к американцам с прощальной речью: главное

Действующий американский лидер Джо Байден выступил с прощальным обращением. Он говорил около 15 минут и за это время ни разу не поднял тему отношений между США и Россией, пишет РИА Новости.

Среди достижений, которые Байден упомянул за время своего президентства: укрепление НАТО и поддержку Украины, а также конкуренцию с Китаем и сделку по прекращению огня в секторе Газа.

Также он считает, что США должны лидировать в сфере искусственного интеллекта, но на данный момент первое место по развитию ИИ занимает Китай. Однако Штаты, по словам Байдена, все же опередили КНР по некоторым отраслям, но не стал уточнять по каким именно.

Еще глава государства сказал, что сегодня в США «формируется олигархия с крайним уровнем богатства». Их власть и влияние, по мнению Байдена, грозит уничтожить демократию в Штатах, уничтожить права и свободы для граждан.

Байден подчеркнул и тот факт, что в США уже пришел конец свободным СМИ из-за чего граждане Америки «утонули» в «лавине недостоверной информации и дезинформации». В свою очередь, соцсети, из которых американцы черпают новости, тоже не проверяют факты. Такая несвобода, как полагает политик, приведет к злоупотреблению властью.

Помимо этого, Байден считает необходимым внести поправки в американскую Конституцию. Согласно его инициативе, президент не должен уйти от ответственности за преступления, которые совершил во время срока на посту главы государства. Также он призвал бороться с коррупцией в политике.

Американский лидер перед уходом обратил внимание и на опасность военно-промышленного комплекса. По словам президента Эйзенхауэра, на чью цитату сослался Байден, в Штатах есть риск «катастрофического роста неуместной власти». На сегодняшний день действующий президент США до сих пор обеспокоен потенциальным ростом технологического промышленного комплекса.

Под конец своей речи Байден поблагодарил свою семью, администрацию, и призвал американцев «сохранить ключевые ценности США». Он, в свою очередь, до сих пор верит в то, что Америка является страной, в которой на первом месте стоят сила институтов и характер граждан.

«Я люблю Америку. Вы тоже ее любите. Благослови вас Бог. Да защитит Бог вашу правду», – сказал Байден, поблагодарив за оказанную ему честь быть президентом США.

В завершении американский политик отметил, что обеспечил своему преемнику Дональду Трампу мирную передачу власти и пожелал ему успехов на посту главы государства. Напомним, инаугурация Трампа состоится 20 января 2025-го.