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Политика 19 июня 2025 00:50

Трамп утвердил план нападения на Иран – СМИ

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Трамп утвердил план нападения на Иран – СМИ
Фото: сайт Кремля

Президент США Дональд Трамп утвердил план нападения на Иран, но пока не отдал приказ о его воплощении. Об этом пишет Wall Street Journal.

«Поскольку конфликт между Ираном и Израилем продолжается, президент Трамп рассматривает несколько вариантов, включая удар США по Ирану», — отмечает издание.

Уточняется, что одной из целей американских ВВС может стать завод по обогащению урана в Фордо. Он расположен в горной местности, что делает его досягаемым лишь для наиболее мощных боеприпасов.

Ранее американский лидер потребовал от исламской республики безоговорочной капитуляции в противостоянии с Израилем.

#Дональд Трамп #Иран #Израиль
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