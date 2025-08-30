Трамп усомнился в возможности двусторонней встречи Путина и Зеленского

Трехсторонняя встреча России, Соединенных Штатов и Украины на высшем уровне состоится, но произойдет ли встреча Президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского – ясности нет. Об этом заявил Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Daily Caller.

«Произойдет трехсторонняя встреча. Насчет двусторонней [встречи Путина и Зеленского] не знаю, но трехсторонняя будет», – подчеркнул американский лидер.

Трамп также решил сравнить Россию и Украину с дерущимися детьми, уточнив, что «пару раз» уже использовал эту аналогию.

«У вас есть ребенок, и на площадке, на детской площадке, есть другой ребенок, и они ненавидят друг друга, и они начинают махать руками, махать и махать, и вы хотите, чтобы они прекратили, а они продолжают махать. Через некоторое время они очень рады остановиться, понимаете?» – поделился своим видением ситуации Президент США.

«Иногда им (таким детям – прим. Т-и) приходится немного побороться, прежде чем вы можете заставить их остановиться. Но это продолжается уже долго», – добавил Дональд Трамп.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заверил в готовности встречаться с Владимиром Зеленским, несмотря на его нелегитимность с точки зрения Москвы. Возможность встречи ради встречи он при этом исключил.

Позднее канцлер Германии Фридрих Мерц выразил уверенность, что встреча Президента России и украинского лидера не состоится.