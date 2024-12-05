Рябков: Россия готова внимательно изучить предложения Трампа по Украине

Российская сторона готова рассмотреть предложения избранного Президента США Дональда Трампа по Украине. Однако они не могут быть приняты в ущерб ее собственным интересам, сообщил CNN замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Когда к нам придут с идеями, мы внимательно изучим их, но, будьте уверены, не в ущерб базовым элементам нашей официальной позиции», — подчеркнул собеседник канала.

Рябков напомнил, что ни Трамп, ни его команда ни разу напрямую не обращались к властям РФ с подобными предложениями. Пока звучат публичные заявления лишь отдельных представителей окружения избранного Президента Соединенных Штатов.