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Рябков: Россия готова внимательно изучить предложения Трампа по Украине
Российская сторона готова рассмотреть предложения избранного Президента США Дональда Трампа по Украине. Однако они не могут быть приняты в ущерб ее собственным интересам, сообщил CNN замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Когда к нам придут с идеями, мы внимательно изучим их, но, будьте уверены, не в ущерб базовым элементам нашей официальной позиции», — подчеркнул собеседник канала.
Рябков напомнил, что ни Трамп, ни его команда ни разу напрямую не обращались к властям РФ с подобными предложениями. Пока звучат публичные заявления лишь отдельных представителей окружения избранного Президента Соединенных Штатов.
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