Трамп сообщил об освобождении похищенной в Ираке россиянки Цурковой

Гражданка России и Израиля Елизавета Цуркова (Элизабет Цурков) освобождена удерживавший ее более двух лет иракской шиитской группировкой «Катаиб Хезболла». Об этом сообщил Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

«Рад сообщить, что Элизабет Цурков, студентка из Принстона, сестра которой является американской гражданкой, только что была освобождена «Катаиб Хезболла» <...> и теперь находится в безопасности в посольстве США в Ираке после многих месяцев пыток», – рассказал политик.

При этом Трамп добавил, что «всегда будет бороться за СПРАВЕДЛИВОСТЬ», и призвал радикальное палестинское движение ХАМАС «НЕМЕДЛЕННО» освободить удерживаемых в секторе Газа израильских заложников.

Цурков, будучи докторантом Пристонского университета, неоднократно в ходе работы над диссертацией посещала различные страны Ближнего Востока, в том числе Ирак. Также она участвовала в деятельности правозащитных организаций на Ближнем Востоке, борющихся за права палестинцев, беженцев и мигрантов, жертв пыток, торговли людьми, а также этнических и религиозных меньшинств.

Боевики связанной с иранским Корпусом стражей исламской революции группировки «Катаиб Хезболла» похитили Цурков 21 марта 2023 года в Багдаде. Позднее они опубликовали видео, в котором она говорит о работе на американскую и израильскую разведку. Родственники и друзья исследовательницы отмечали, что утверждения о ее связи со спецслужбами лишены оснований. Переговоры об освобождении Цурков активизировались с начала текущего года.