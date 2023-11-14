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Иракский телеканал опубликовал видео с похищенной россиянкой Цурковой
Иракский телеканал Al Rabiaa опубликовал видеозапись, на которой впервые с момента похищения появилась исследовательница Елизавета Цуркова – гражданка России и Израиля. На камеру она признаеся в подрывной работе на израильские и американские спецслужбы и критикует действия Израиля в секторе Газа.
На видео, которое сейчас опубликовал иракский телеканал, Цуркова говорит на иврите, что «работала в Сирии с целью построения связей между Израилем и демократическими силами Сирии на северо-востоке страны».
«Я туда приехала в 2019 году во время службы в "Моссаде" и ЦРУ. После этого я начала работать в Ираке над нормализацией с иракской либеральной оппозицией», – передает РИА Новости слова Цурковой.
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