Иракский телеканал опубликовал видео с похищенной россиянкой Цурковой

Иракский телеканал Al Rabiaa опубликовал видеозапись, на которой впервые с момента похищения появилась исследовательница Елизавета Цуркова – гражданка России и Израиля. На камеру она признаеся в подрывной работе на израильские и американские спецслужбы и критикует действия Израиля в секторе Газа.

На видео, которое сейчас опубликовал иракский телеканал, Цуркова говорит на иврите, что «работала в Сирии с целью построения связей между Израилем и демократическими силами Сирии на северо-востоке страны».

«Я туда приехала в 2019 году во время службы в "Моссаде" и ЦРУ. После этого я начала работать в Ираке над нормализацией с иракской либеральной оппозицией», – передает РИА Новости слова Цурковой.