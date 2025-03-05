Трамп сообщил о «важном письме» от Зеленского

Президент США Дональд Трамп в 2025 году

Фото: www.whitehouse.gov

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе выступления перед Конгрессом заявил о получении «важного письма» от украинского лидера Владимира Зеленского. Выступление американского лидера транслировал Белый дом.

«Я получил сегодня важное письмо от украинского президента Зеленского. Там сказано, что Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить длительный мир», – подчеркнул Трамп.

«Мои сотрудники готовы участвовать в этом под руководством Президента Трампа, мы будем добиваться устойчивого мира», – заверил он и напомнил о вкладе Штатов в сохранение украинского суверенитета.

По словам Президента США, американская сторона также «только что» получила информацию о готовности Украины подписать соглашение по добыче полезных ископаемых.

Относительно России Трамп сказал, что получил от нее «мощные сигналы» о «готовности к миру».

«Пришло время остановить это безумие. <...> Пришло время прекратить эту бессмысленную войну. Если вы хотите останавливать войны, вы должны говорить с обеими сторонами», – резюмировал Дональд Трамп.